Як вибрати відповідну маску для обличчя: гід від косметолога

Маска для обличчя - це засіб для додаткового інтенсивного догляду за шкірою обличчя і шиї. Маска дозволяє дуже швидко, буквально за 10-15 хвилин, надати шкірі здоровий і доглянутий вигляд, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Косметолог Євгенія Седіна розповіла в Instagram, як правильно вибрати цей засіб і які маски для обличчя повинні бути у кожного. В першу чергу, повинна бути маска за типом шкіри, а також 2-3 маски, які розв'язували би специфічні проблеми, пов'язані зі зміною стану шкіри. ⠀

Для жирної шкіри підійде маска, яка буде очищати шкіру від забруднень, видаляти надлишок шкірного сала, звужувати пори, покращувати текстуру шкіри і колір обличчя. У складі: біла глина, сірка, вугілля, морські мінерали. ⠀

Для шкіри з акне необхідна маска, яка абсорбує надлишок себума, регулює діяльність сальних залоз, має протизапальну і антибактеріальну дію, загоює запальні елементи. У складі: глина, цинк, сірка, саліцилова кислота, пантенол, Віт С, масло чайного дерева.

Для боротьби зі старінням і активного відновлення шкіри рекомендована маска, яка підсилює імунну функцію шкіри, надає живильну, зволожуючу дію, надає сяйво і рівний тон. У складі: рослинні екстракти, пептиди, морські мінерали, Віт А, Е, С, лецитин. ⠀﻿

В зимовий період шкіра піддається агресивному впливу холодного повітря, вітру і систем штучного опалення. Маска повинна бути поживною, щільної текстури. У складі: гіалуронова кислота, природний колаген, равликовий слиз, ніацинамід, аденозин, екстракти трав і рослин, фруктові кислоти і ефірні масла. ⠀

Як оцінити склад маски?

До складу масок, як і будь-яких інших косметичних засобів не повинні входити інгредієнти, що викликають роздратування шкіри, реакції чутливості та поява комедонів (ланолін, денатурований спирт, мінеральні оливи, штучні барвники й аромати).