Лікар із ПАР розкрив основні симптоми омікрон-штаму

Лікар із Південно-Африканської Республіки (ПАР) Унбен Піллей (Unben Pillay) перерахував основні симптоми, які виявляються при зараженні омікрон-штамом коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Експерт підкреслив, що наразі у хвороба протікає переважно в легкій формі, проте робити довгострокові висновки поки що рано.

"Ми бачили пацієнтів із симптомами грипу, сухим кашлем, лихоманкою, нічною пітливістю та ломотою в тілі" , - розповів він.

На думку Піллея, зазначені симптоми схожі на прояви хвороби і під час інших хвиль COVID-19.