Екстремал першим у світі пролетів над активним вулканом

Чилійський парашутист Себастьян Альварес першим у світі пролетів над жерлом активного вулкана у костюмі для вінгсьютінга, повідомляє УНІАН.

Відповідне відео було розміщено на YouTube-каналі Red Bull.

Як повідомляється, Альварес і раніше літав над вулканами, але з новим дизайном костюма і ретельною підготовкою він став першою людиною, яка в вінгсьюті злетіла на активний вулкан і вилетіла з нього.

За даними, екстремал рік готувався до польоту, вивчав все про вулкани й повітряні потоки над ними.

Трюк був виконаний над чилійським вулканом Пукон, висота кратера якого становить 2860 метрів.

Вінгсьют - спеціальний костюм-крило, конструкція якого дозволяє людині виконувати планують польоти. Сучасні вінгсьюти також дозволяють набирати висоту в польоті.