Екстремал першим у світі пролетів над активним вулканом
Чилійський парашутист Себастьян Альварес першим у світі пролетів над жерлом активного вулкана у костюмі для вінгсьютінга, повідомляє УНІАН.
Відповідне відео було розміщено на YouTube-каналі Red Bull.
Як повідомляється, Альварес і раніше літав над вулканами, але з новим дизайном костюма і ретельною підготовкою він став першою людиною, яка в вінгсьюті злетіла на активний вулкан і вилетіла з нього.
За даними, екстремал рік готувався до польоту, вивчав все про вулкани й повітряні потоки над ними.
Трюк був виконаний над чилійським вулканом Пукон, висота кратера якого становить 2860 метрів.
Вінгсьют - спеціальний костюм-крило, конструкція якого дозволяє людині виконувати планують польоти. Сучасні вінгсьюти також дозволяють набирати висоту в польоті.