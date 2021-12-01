Мітинг ФОПів та багато силовиків: що відбувається під Радою зараз

Біля будівлі Верховної Ради зараз багато силовиків, також помічено автозаки. Але рух в урядовому кварталі поки що не перекрито.

Фото: PavlovskyNews

Повідомляється лише про перекриття вулиці Садової – туди пускають лише за посвідченнями та перепустками.

Фото: PavlovskyNews

"Урядовий квартал заповнений спецназом та автозаками. Силовики чергують на кожному перехресті. Оглядають усі вантажні автомобілі. Але станом на зараз рух Інститутською в районі парламенту поки не перекрито" , - йдеться в повідомленні каналу "Політика країни".

Також під Радою почали збиратися на мітинг ФОП – вони вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів.