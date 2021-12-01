Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про високі ризики повномасштабної ескалації з боку РФ взимку. Він сподівається, що цього не станеться, повідомляє РБК-Україна.

Він оцінив загрозу повномасштабної ескалації з боку РФ.

"Скажу так: ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться" , - повідомив він.

Єрмак також озвучив свою думку щодо того, навіщо все це Кремлю. За його словами, вся мотивація у великій політиці - великі інтереси, і можна тільки здогадуватися.