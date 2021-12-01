На Львівщині відновили дорогу до майбутнього КПП Нижанковичі-Мальховіце

Програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершено ремонт 12-кілометрового маршруту до майбутнього пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце, повідомляє УНІАН.

Маршрут до пункту пропуску лежить на трасі Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, на ділянці від Дрогобича до межі Самбірського району, км 66+290 – км 78+591, розповіли в Укравтодорі.

Цю ділянку траси почали ремонтувати ще у 2018 році, проте через відсутність цільового фінансування ремонтні роботи були призупинені.

Цього року роботи було відновлено. На дорозі влаштували тріщино-перериваючий шар асфальтобетонного дорожнього покриття та уклали шар щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші. У межах населених пунктів підрядник влаштував тротуари та зупинки громадського транспорту, наніс розмітку та встановив нові дорожні знаки.

"Крім цього, проводимо роботи із капітального ремонту на ще одній ділянці автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич - Стрий між населеними пунктами Самбір та Нижанковичі за кошти польського кредиту в рамках проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні"" , - додали в Укравтодорі.

Як раніше повідомлялося, у 2020 році "Велике будівництво" відремонтувало 150 км доріг, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску. За 2021-2022 роки програма Президента Володимира Зеленського оновить ще понад 600 км таких доріг.