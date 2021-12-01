Компанія Qualcomm офіційно анонсувала чіп Snapdragon 8 Gen 1 - найпотужніший процесор для мобільних пристроїв. Саме він має стати «серцем» багатьох флагманських смартфонів модельного ряду 2022 року, повідомляє 3Dnews.

Чіп виготовляється за 4-нанометровою технологією на підприємстві Samsung. Він об'єднує вісім обчислювальних ядер із архітектурою Armv9. Це одне потужне ядро Kryo Prime (Arm Cortex X2) із тактовою частотою 3,0 ГГц, три продуктивні ядра Kryo Performance (Arm Cortex A710) із частотою до 2,5 ГГц та чотири енергоефективні ядра Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) із тактовою частотою до 1,8 ГГц.

До складу виробу входить графічний прискорювач нового покоління Adreno, який у порівнянні з попередником, як стверджується, забезпечує на 30% більш високу продуктивність і на 25% менше споживання енергії.

Snapdragon 8 Gen 1 – це перший у світі процесор, який отримав 5G-модем класу 10 Gigabit. Рішення Snapdragon X65 5G дозволяє завантажувати дані через мережу зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

У той же час підсистема Qualcomm FastConnect 6900 забезпечує швидкість передачі даних через бездротові мережі Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E до 3,6 Гбіт/с. Підтримуються частотні діапазони 2,4, 5 та 6 ГГц.

Чіп може працювати з оперативною пам'яттю LPDDR5-3200, дисплеями 4K та QHD+ з частотою оновлення відповідно 60 та 144 Гц, засобами навігації Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, NavIC, GPS. Реалізована підтримка Bluetooth 5.2, NFC та USB 3.1.

До складу виробу включений двигун штучного інтелекту Qualcomm AI Engine сьомого покоління. Можливе використання камер з роздільною здатністю до 200 млн пікселів або одразу трьох 36-мегапіксельних камер. Реалізовано технологію швидкого заряджання Qualcomm Quick Charge 5.