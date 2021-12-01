Повна заборона на подорожі не зупинить поширення "Омікрону" – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередили, що повна заборона на міжнародні подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу "омікрон", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заходи можуть містити обстеження пасажирів до початку подорожі або після приїзду та використання тестів на COVID-19, карантин пасажирів, які прибувають з-за кордону" , - йдеться в заяві представників ВООЗ.

Людям старше 60 років і тим, хто схильний до ризику серйозних захворювань, через COVID-19 ВООЗ радить відкласти поїздки за кордон через новий варіант.

Раніше ВООЗ випустила доповідь, в якій повідомлялося, що через мутації, які можуть зробити "омікрон" більш заразним штамом, ймовірність того, що він швидко пошириться у всьому світі, вкрай висока. Глобальний ризик, пов'язаний із новим штамом, також був оцінений у ВООЗ як дуже високий.

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.