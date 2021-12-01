Кіркоров показав подарунок для доньки на 10-річчя (відео)

Філіп Кіркоров любить влаштовувати сюрпризи своїм дітям – Аллі Вікторії та Мартіні. Він регулярно балує зіркових спадкоємців дорогими подарунками і часто виходить з ними у світ. У себе в Instagram співак показав, як вітав дочку із ювілеєм, повідомляє Сьогодні.

Філіп зазначив, що через відрядження не зміг особисто вручити подарунок доньці на день народження, але йому допоміг син.

На опублікованому відео Мартін зав'язав сестрі очі та допоміг спуститися з другого поверху до холу, де стояла коробка, прикрашена повітряними кулями. Алла-Вікторія відкрила подарунок, у якому перебував нове вбрання.