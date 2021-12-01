Німеччина планує відмовитися від продажу автомобілів із ДВС

Зобов'язання Німеччини збільшити використання електромобілів і посилити заходи щодо боротьби з глобальним потеплінням може зрештою призвести до заборони на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) в найближчому майбутньому. Також німці поставили перед собою амбітні цілі щодо нарощування парку електрокарів у країні, повідомляє 3Dnews.

Згідно з пактом проектів, опублікованим майбутнім урядом Німеччини, утвореним коаліцією соціал-демократів (СДПН), партії Союз-90/Зелені та лібералів (Вільна демократична партія, ВДП), країна взяла на себе зобов'язання до кінця поточного десятиліття припинити продаж нових автомобілів з ДВС та досягти появи на дорогах не менше 15 млн автомобілів на електричному ході.

"Цього можна досягти тільки в тому випадку, якщо нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння більше не реєструватимуться до 2030 року", - повідомив ресурсу Bloomberg Фолькер Квашнінг (Volker Quaschning), професор кафедри відновлюваних джерел енергії в Університеті прикладних наук у Берліні. "Має сенс припинити реєстрацію бензинових та дизельних автомобілів приблизно до 2028 року", - додав він .

За даними Bloomberg, в даний час у Німеччині зареєстровано близько 570 000 автомобілів з батарейним живленням, що становить лише 1% автопарку країни. Для досягнення поставленої мети країні потрібно щорічно збільшувати виробництво та продаж електромобілів на 33% до 2030 року. Зазначимо, що обіцянка канцлера Ангели Меркель, що йде, випустити до 2020 року на дороги країни 1 млн автомобілів з живленням від акумуляторів залишилося невиконаним.

Проте, якщо плани Німеччини будуть реалізовані, вона має виконувати наступну, складнішу мету, поставлену Європейським Союзом, щодо поетапної відмови від використання автомобілів з ДВС до 2035 року.