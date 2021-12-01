Лукашенко пригрозив зупинити транзит газу до Європи

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив готовність зупинити транзит енергоносіїв із Росії до Польщі у разі закриття Варшавою польсько-білоруського кордону, повідомляє РИА Новости.

Про це він заявив у інтерв'ю.

"Слухайте, коли мене душитимуть поляки або ще якісь там, я дивитимуся на якісь контракти? Киньте ви, про що ви говорите?" - заявив Лукашенко.

За словами президента, закриттям кордону Польща завдасть шкоди собі.