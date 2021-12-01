Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи давав команду перенести операцію по "вагнерівцям". Він заявив, що давати такі вказівки - це не його повноваження, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

Він відповів, чи передавав команду уже колишньому керівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі перенести цю операцію, як той сам стверджує.

"Пан Бурба дійсно зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповіді на якісь питання. На що, дуже добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі, це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, природно, я не отримував жодних команд і вказівок від президента" , - заявив Єрмак.

За його словами, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами.