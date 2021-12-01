Xiaomi оголосила про анонс флагманів на новому процесорі

Китайська компанія Xiaomi повідомила про запуск масового виробництва та швидкий анонс флагманських смартфонів сімейства Xiaomi 12, повідомляє 3Dnews.

Оприлюднений тизер підтверджує відомості про те, що в основу щонайменше одного з представників серії ляже представлений сьогодні флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Джерело зображень: Xiaomi

Названий чіп виробляється за 4-нанометровою технологією на підприємстві Samsung. Він містить вісім обчислювальних ядер, включаючи потужне ядро Kryo Prime з тактовою частотою до 3,0 ГГц, двигун штучного інтелекту Qualcomm AI Engine сьомого покоління та графічний прискорювач нового покоління Adreno. Вбудований модем Snapdragon X65 5G забезпечує швидкість передачі інформації до 10 Гбіт/с у бік абонента.

За чутками, до нової родини смартфонів увійдуть моделі Xiaomi 12 і Xiaomi 12X. Вони нібито отримають дисплей AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Для моделі Xiaomi 12 передбачено наявність швидкої підзарядки потужністю 100 Вт, Xiaomi 12X — 67 Вт.

В опублікованому відео (див. нижче) показаний процес монтажу чіпа Snapdragon 8 Gen 1 на системну плату смартфона. Операції виконуються на автоматизованій лінії.

Про терміни анонсу новинок компанія Xiaomi, на жаль, замовчує, обмежуючись розпливчастим «швидко». Слід зазначити, що смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 1 також готують Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, ZTE та інші бренди.