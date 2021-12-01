Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку кандидата у президенти

У понеділок, 22 листопада, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у соцмережах фото із написом "це саме те що ви подумали", на якому він, Володимир Гройсман, Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі, куди потім прилетів Рінат Ахметов.

﻿Журналісти Української правди﻿ провели розслідування, за яких обставин було зроблено фото та для чого Ахметов прилетів у Вільнюс, де в той самий день перебували українські екс-політики.

Ця історія розпочалася не у Литві, а у київському аеропорту "Бориспіль". Майже два тижні тому саме звідси за кордон вилетіло два приватних літаки.

Обидва борти через день зустрінуться в аеропорту Вільнюса. На борту одного з них був олігарх Рінат Ахметов. Сюди ж прилітає і брат мера Києва Володимир Кличко.

У Вільнюсі телеведучий Савік Шустер вирішив відсвяткувати день народження, однак і раніше подібні зустрічі відбувались не лише для привітань іменинника.

Так, 2014 року у Відні відбулася зустріч Петра Порошенка, Віталія Кличка та Дмитра Фірташа, який тоді вже перебував під слідством за запитом ФБР. Однак тоді політики запевняли, що приїхали в Австрію для того, щоби привітати Володимира Кличка. Саме після цієї зустрічі Віталій Кличко передумав балотуватися в президенти та поступився правом Петру Порошенку, однак згодом Кличко не відповідав чітко на запитання про те, чи був тоді підписаний договір з Порошенком.

Ахметов також міг використати день народження Савіка Шустера для пошуку кандидата в президенти. Зазначимо, що "Свобода слова" Шустера виходить на телеканалі Ахметова, а Зеленський звинувачував у підіграванні олігарху саме цього телеведучого.

Також дехто з публічних гостей дня народження Шустера близько місяця тому змінили риторику щодо Зеленського. Так, Комаровський і Гордон заявляли, що раніше помилилися з вибором президента, оскільки тоді хотіли, аби це не була команда Порошенка.

Гройсман не прокоментував зустріч у Вільнюсі, а Аваков сказав, що був лише гостем на дні народженні, а тому не хоче розкривати деталі свята.

"На дні народженні Савіка в Литві я не мав жодних окремих зустрічей з гостями. Склад гостей мені обговорювати не коректно - я не репортер, я гість. Коректно самому Савіку, якщо вважатиме за потрібне" , - сказав Аваков.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що його брат, Володимир Кличко, поза політикою, а тому не міг бути посередником у перемовинах.

За інформацією джерел у політичних колах, Ахметов у Вільнюсі обговорював можливих кандидатів на майбутній парламентських та президентських виборах. Однак сам Ахметов відмовився це коментувати.

Раніше Володимир Заленський заявив, що в Україні заплановано державний переворот за участі Ахметова, однак сам олігарх це заперечив.