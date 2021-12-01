На дорогах України з'явилась нова жовта розмітка

В Україні почала з'являтись нова розмітка на дорогах у вигляді жовтих сіток. Таку розмітку вже завдають у Києві та інших великих містах країни, повідомляє Обозреватель.

Для чого потрібна така розмітка, розповіли у сюжеті програми "Джедаї" на каналі 2+2. Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні вступили нові Правила дорожнього руху. У розділі "Дорожня розмітка" є позначення одного з нововведень – пункт 1.10.3 (коробчаста розмітка жовтого кольору) – наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя у разі виникнення затору. Постанова Кабміну №1091 от 29.09.2021).

Пункт 1.10.3 (коробчаста розмітка жовтого кольору) – наноситься на проїжджу частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя у разі виникнення затору. Джерело: zakon.rada.gov.ua

Нова розмітка тільки почала з'являтися на дорогах України, тому багато водіїв не знають її значення. На думку ініціаторів появи такого типу розмітки, вона допоможе знизити аварійність на жвавих перехрестях та зменшити затори.

Згідно з новими правилами дорожнього руху, водіям категорично заборонено виїжджати на жовту сітку на перехрестях під час скупчення машин чи пробок. Водіям не можна виїжджати на ділянку дороги з такою розміткою, якщо вони не встигли закінчити проїзд перехрестя до зміни кольору світлофора.

На думку експертів, працюватиме така розмітка лише в тому випадку, коли за порушення проїзду перехрестя, зокрема, виїзд на ділянку дороги, зазначену відповідно до пункту 1.10.3, штрафуватимуть. Крім того, має пройти час, поки водії розберуться з усіма нововведеннями, які набрали чинності у листопаді цього року.