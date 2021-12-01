У МЗС РФ заявили, що Україна нарощує війська на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що чисельність військ України на Донбасі сягнула 125 тисяч осіб.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу.

"Збройні сили України нарощують сили, стягують важку техніку, особовий склад. За деякими даними, чисельність угруповання військ України у зоні конфлікту вже сягає 125 тисяч осіб, а це половина всього складу збройних сил України" , - сказала Захарова.

Вона також заявила про порушення режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення.