Україна може програти набагато більше за позовом інвесторів "Мотор Січі"

Протягом минулого року українська влада не зробила жодного кроку для врегулювання конфлікту з китайськими акціонерами "Мотор Січ", тому їхні вимоги зросли, а сума позову надалі може збільшуватися, заявив екс-віце-прем'єр Павло Розенко, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Минулого року сума позову була 3,5 млрд доларів, цього - вже 4,5 млрд доларів. Плюс ще Мін'юст витратить 500 млн доларів на адвокатів, щоб програти цю справу в суді. Я переконаний, що це справа програшна" , - заявив експерт.

Разом з тим Розенко нагадав, що угода щодо купівлі акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була повністю законною, і вважає, що сума вимог до України в Гаазі може зрости.

"Вже 4,5 млрд доларів, а далі буде 5-6-7 млрд доларів. Тому що замість того, щоб сісти з інвестором за стіл переговорів, влада що зробила? Через РНБО протизаконним способом наклали арешти на акції та санкції на власників китайської компанії " , - додає він.

Конфлікт України з китайськими акціонерами "Мотор Січ", за словами Розенка, підриває її імідж надійного інвестиційного партнера. За словами Розенка, Києву краще не доводити справу до арбітражу, а знайти компроміс у процесі переговорів.

"Ми закликаємо вкладати інвестиції - приходьте в Україну. Але сама влада показує всьому світу, що вона - ненадійний партнер: на нас не можна покладатися, адже завтра у вас заберуть інвестиції. Тому треба змінювати цю парадигму. Потрібно сідати і домовлятися з китайськими інвесторами: показувати прогнозованість держави, що з нами можна працювати, що інвестиції та права інвесторів тут будуть захищені" , - пояснив екс-віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше китайські інвестори "Мотор Січ" через міжнародний арбітраж у Гаазі домагаються відшкодування втрат на 4,5 млрд доларів - позов подано через порушення Україною угоди з урядом КНР про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Китайська сторона вимагає визнати Україну стороною, яка порушила двосторонню міжурядову угоду і зобов'язати виплатити позивачам повну компенсацію всіх збитків, які вони зазнали.