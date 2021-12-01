Німецький конкурент перегнав Tesla

Tesla програла конкуренцію у Європі автовиробнику Volkswagen. Німецький гігант перегнав її з продажем електромобілів у європейському регіоні та за підсумками першого півріччя 2021-го зайняв 26 відсотків ринку, повідомляє Лента.Ру.

На руку Volkswagen грає впізнаваність бренду, місцеве виробництво та нижчі ціни.

Найпопулярніший електромобіль компанії – хетчбек ID.3, вартість якого стартує від 40 тисяч доларів. Ще одна затребувана модель позашляховика, орієнтованого на світовий ринок, ID.4 була представлена у вересні 2020 року. Однак лідерство Volkswagen може бути недовгим, оскільки Tesla до кінця року має намір відкрити власну фабрику.

З іншого боку, у глобальному масштабі Volkswagen поки що відстає від Tesla: за три квартали поточного року Tesla поставила 627 тисяч електромобілів, а Volkswagen лише 293 тисячі. Однак у німецького концерну великі плани на майбутнє: найближчим десятиліттям він має намір випустити нові повністю електричні автомобілі.

Позиції Tesla на світовому ринку можуть потіснити азійські виробники. Наприклад, китайський XPeng нещодавно представив позашляховик для міжнародного ринку. Модель G9 стала четвертою серійною моделлю електромобілів компанії. Конкурент Tesla планує запустити автомобіль у Китаї у третьому кварталі 2022 року. Крім того, компанія також орієнтована на захоплення міжнародного ринку.