Тренди зими 2021/22: що ми будемо носити в холодну пору року
Кожна модниця хоче красиво виглядати незалежно від сезону. На перший погляд здається, що в холодну пору дуже важко скласти стильний аутфіт, втім це зовсім не так. Зима – чудовий час для експериментів, тому уважніше придивіться до трендових елементів гардероба, повідомляє 24 Канал.
Серед основних трендів – шаховий принт, який повернувся до нас з кінця минулого року. Зверніть увагу на шкіряні штани на флісі, теплі трикотажні костюми, светри чи жилети в ромбовий принт. Серед верхнього одягу будуть переважати шуби зі штучного хутра, а от до головних уборів можна віднести ексцентричні балаклави.
Шаховий принт
Шаховий принт набував популярності ще наприкінці 2020 року, а вже у 2021 повернувся з новою силою. Шахова клітинка з’явилася у колекціях Erdem, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Gucci, Lanvin та багатьох інших.
Особливу увагу світових інфлюенсерів привернули шуби Stand Studio у класичну чорно-білу шахову клітинку, а також коричнево-чорну. Шуба є не лише стильним верхнім одягом, але й чудово виконує свою функцію в холодну пору року. Такий верхній одяг чудово поєднується зі штанами, джинсами, чоботами та навіть кросівками.
Шкіряні штани
Шкіра перекочувала з літнього сезону в зимовий. У колекціях брендів осінь-зима 2021/2022 з’явилися як класичні чорні прямі штани, так і кольорові шкіряні, а також широкі й вузькі.
Такі штани легко вписати в будь-який стиль та комбінувати з іншим одягом – сорочками, светрами чи кардиганими. З ними також вдало поєднується верхній одяг – дублянки, пальта, пуховики чи шуби.
Екохутро
Якщо ви любите класику, то обирайте коричневу, молочну, бежеву або білосніжну шубу, яка стане ідеальним доповненням до вашого вбрання.
Ромбовий принт
Ромбового принту взимку буде надзвичайно багато. З верхнього одягу та пуловерів він перекочує в аксесуари, блузи, сорочки та штани. Взимку звертайте увагу на затишні светри, жилетки і кардигани.
Трикотажний костюм
Розслаблені та затишні речі завжди будуть в тренді у холодну пору року. Цього сезону на модну арену виходять не штанні костюми, а спідниці міді з топами на довгий рукав.
Балаклава
Одним з найексцентричніших головних уборів цієї зими вважається балаклава. Цього сезону обирайте балаклаву в тон до вашого верхнього одягу. Аутфіт вийде неймовірно стильним.