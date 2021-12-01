Тренди зими 2021/22: що ми будемо носити в холодну пору року

Кожна модниця хоче красиво виглядати незалежно від сезону. На перший погляд здається, що в холодну пору дуже важко скласти стильний аутфіт, втім це зовсім не так. Зима – чудовий час для експериментів, тому уважніше придивіться до трендових елементів гардероба, повідомляє 24 Канал.

Серед основних трендів – шаховий принт, який повернувся до нас з кінця минулого року. Зверніть увагу на шкіряні штани на флісі, теплі трикотажні костюми, светри чи жилети в ромбовий принт. Серед верхнього одягу будуть переважати шуби зі штучного хутра, а от до головних уборів можна віднести ексцентричні балаклави.

Шаховий принт

Шаховий принт набував популярності ще наприкінці 2020 року, а вже у 2021 повернувся з новою силою. Шахова клітинка з’явилася у колекціях Erdem, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Gucci, Lanvin та багатьох інших.

Особливу увагу світових інфлюенсерів привернули шуби Stand Studio у класичну чорно-білу шахову клітинку, а також коричнево-чорну. Шуба є не лише стильним верхнім одягом, але й чудово виконує свою функцію в холодну пору року. Такий верхній одяг чудово поєднується зі штанами, джинсами, чоботами та навіть кросівками.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Шкіряні штани

Шкіра перекочувала з літнього сезону в зимовий. У колекціях брендів осінь-зима 2021/2022 з’явилися як класичні чорні прямі штани, так і кольорові шкіряні, а також широкі й вузькі.

Такі штани легко вписати в будь-який стиль та комбінувати з іншим одягом – сорочками, светрами чи кардиганими. З ними також вдало поєднується верхній одяг – дублянки, пальта, пуховики чи шуби.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Алісії Родді

Екохутро

Якщо ви любите класику, то обирайте коричневу, молочну, бежеву або білосніжну шубу, яка стане ідеальним доповненням до вашого вбрання.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Соні Лисон

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Соні Лисон

Ромбовий принт

Ромбового принту взимку буде надзвичайно багато. З верхнього одягу та пуловерів він перекочує в аксесуари, блузи, сорочки та штани. Взимку звертайте увагу на затишні светри, жилетки і кардигани.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Трикотажний костюм

Розслаблені та затишні речі завжди будуть в тренді у холодну пору року. Цього сезону на модну арену виходять не штанні костюми, а спідниці міді з топами на довгий рукав.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з Vogue

Балаклава

Одним з найексцентричніших головних уборів цієї зими вважається балаклава. Цього сезону обирайте балаклаву в тон до вашого верхнього одягу. Аутфіт вийде неймовірно стильним.

Актуальні тренди зими 2021/22 / Фото з інстаграму Каролін Бломст