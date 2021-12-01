Економічний паспорт, олігархи, переговори з РФ: головне із послання президента

Сьогодні президент Володимир Зеленський виступив із посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зібрали головні заяви з виступу.

Економічний паспорт українця

Зеленський планує до 10 грудня внести до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.

"Я хочу подякувати Верховній Раді – вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон №5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів України, кожного українця. Ми надішлемо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця" , - сказав він .

Він пояснив, що відповідно до цього законопроєкту кошти від плати за використання надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України, які після досягнення повноліття вони зможуть використати для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла.

Множинне громадянство

"Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту" , - заявив Зеленський.

Боротьба з олігархами

"Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже: правильно говорити не "з, а проти олігархів". А я скажу: правильно не говорити, а робити. І я впевнений, що Україна у цій боротьбі переможе". Україна з цим покінчить" , - упевнений Зеленський.

Прямі переговори з РФ

Зеленський заявив, що Україна не зможе зупинити війну без прямих переговорів із Росією.

"Вісім років поспіль ми боїмося зізнатися самим собі: ми не зупинимо війну без прямих переговорів із Російською Федерацією... Давайте поставимо у цьому питанні крапку" , - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що всі зовнішні партнери також визнають, що Україна не може зупинити війну без прямих переговорів із РФ.

Дороги та мости

"Всі думали, що добрі дороги та Україна – це антоніми. Ми довели, що вони стали синонімами. Ми вже збудували 13 тисяч км доріг. Але багато якісних доріг не буває. Тому мета на два наступні роки не зменшується, вона амбітна – це 15 тисяч кілометрів доріг. І ні кілометром менше, щоб уже закінчити цю реформу" , - наголосив він.

Зеленський також повідомив, що в рамках національної програми відновлення мостів уже збудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких легендарний міст у Запоріжжі, який був недобудовою 15 років.

"За наступні два роки плануємо з'єднати береги по всій Україні ще 810 мостами та мостовими переходами, серед яких Кременчуцький та Ямпільський мости" , - заявив президент.

Реконструкція лікарень

"Ми відремонтували 600 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень. А вже наступного року ми розпочинаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень як для дорослих, так і дітей, а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів" , - сказав він.

Про цифрову свободу

"Незалежність – це цифрова свобода від бюрократії, черг та корупції. У цьому вже переконалося понад 11 мільйонів користувачів нашого державного додатка "Дія". Україна стала першою країною у світі, яка запровадила цифровий паспорт громадянина своєї держави. Ми ввели цифрове посвідчення водія, за допомогою якого можна подорожувати чи відкрити банківський рахунок онлайн" , - зазначив Володимир Зеленський.

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