Понад 50% українців не підтримує висування Зеленського на другий термін

Лише трохи більше третини (34,3%) українців підтримують балотування нинішнього президента України Володимира Зеленського на другий термін, одночасно понад половина (58,2%) проти цього, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26-29 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Більше ніж половина респондентів (51,6%) вважають, що у разі вторгнення РФ Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни. Переконані у його ефективності 35,9% опитаних.

Одночасно за впровадження воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують 58,1%.

На запитання, хто з українських президентів краще справлявся з обов'язками верховного головнокомандувача, найбільше респондентів називали другого президента (1994-2005) Леоніда Кучму (22,8%) та п'ятого президента (2014-2019) Петра Порошенка (21,9%). На запитання, хто з українських президентів краще справлявся з обов'язками керівника зовнішньої політики, найбільше респондентів називали Порошенка (25%) та Кучму (23.4%). Різниця в обох випадках статистично незначна.

Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії "Вагнер" знають 65,7% українців, хоча з них лише 20,6% стверджують, що досить добре поінформовані, а 33,2% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. За останній місяць рівень поінформованості зріс. Серед респондентів, які принаймні щось чули, найбільше (37,4%) покладають відповідальність за передання (злив) інформації на найвище політичне керівництво України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через відсутність професіоналізму та помилку вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів, зазначається в прес-релізі КМІС.

Окрім цього, 39,2% респондентів довіряють інформації начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (2016 – 2020 рр.) Василя Бурби про те, що до зриву спецоперації призвело втручання Офісу президента, а в самому Офісі є люди, які видають РФ секретну інформацію. Не довіряють цій інформації 38,6% опитаних.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 1 203 респондентів віком 18 років і більше, які проживають у всіх регіонах України, підконтрольних уряду. Вибірка репрезентативна, статистична похибка з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12% та 1,4% - для показників, близьких до 5%.