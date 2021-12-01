52% ввезених в Україну авто з 2019 року є старшими за 10 років
Більше половини ввезених в Україну авто з 2019 року є старшими за 10 років. Для порівняння, з 2014 до 2018 рік середній вік ввезених авто був менше ніж 5 років. Це був період до масових реєстрацій транспорту на єврономерах, повідомляє Опендатабот.
Тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів в Україні вперше було запроваджено наприкінці листопада 2018 року й остаточно завершилось на початку листопада поточного року. Внаслідок кількох хвиль пільгового розмитнення авто на "єврономерах" в країні удвічі виріс середній вік ввезених авто та значно збільшилась їх кількість.
З 2019 по жовтень 2021 року в Україні було розмитнено рекордну кількість ввезених авто – 1613503 одиниць.
Більшість автомобілів, ввезених за цей час, старші за 10 років – 839 144 або 52%.
"Ситуація з перевезенням старих автівок є вигідною для ЄС, але максимально не вигідною та не логічною для України. Так в Україні заборонена реєстрація нових автомобілів класу Євро-4 (екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах), натомість старі авто можна зареєструвати навіть, якщо вони відповідають стандарту Євро-2. Також в Україні не налагоджена утилізація старих авто, тож найближчим часом матимемо велику проблему з цим", – коментує Олег Назаренко, голова Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів України.