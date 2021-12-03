Фарширована качка: рецепт з яблуками, картоплею та медом

Якщо ви ніколи не готували качку і думаєте, що вкрай складний процес – ви помиляєтеся. Володимир ярославський поділився улюбленим рецептом святкової печені, за яким ви легко та смачно приготуєте цю страву, повідомляє 24 Канал.

Попереду багато свят, іменин та днів народжень. Щоб смачно та ситно накрити святковий стіл пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Рецепт фаршированої качки з яблуками

Час: 4 години (8 – 48 годин на маринування)

4 години (8 – 48 годин на маринування) Порції: 8

Інгредієнти:

﻿ 1 качка (вага 1,3 кілограма);

75 грамів діжонської гірчиці;

﻿60 грамів меду;

﻿сіль;

чорний мелений перець;

5 зелених яблук Симиренка;

5 штук картоплі.

Приготування:

Для приготування маринаду змішайте в невеликому посуді гірчицю та мед, додайте сіль і чорний мелений перець. Важливо! Розрахунок солі 10 – 11 грамів на 1 кілограм продукту.

Ретельно промийте качку, протріть її паперовими рушниками. За бажанням відріжте останню фалангу крил.

Натріть тушку маринадом та відправте на 1 – 2 ночі в холодильник.

Вкрийте деко для випікання фольгою так, щоб можна було загорнути в неї качку.

Почистіте яблука від шкірки та розріжте на довільні шматки. Нафаршируйте ними качку, а яблука, що залишилися можна викласти збоку на деко.

Картоплю розріжте навпіл та підкладіть під качку по боках.

Качині ніжки зав'яжіть шпагатом.

За бажанням можна додати до качки спецій: чебрець, розмарин.

Загорніть качку у фольгу, викладіть її човником, щоб сік не витікав.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте качку 1 годину. Далі зменште температуру духовки до 120 градусів і готуйте качку ще 2 – 2,5 години.

Звільніть качку від фольги, полийте м'ясо соком, що утворився. Підкрутіть температуру в духовці до 200 – 220 градусів та випікайте качку до рум'яної скоринки.

Візьміть до уваги! Якщо качка більша за вагою, ніж у рецепті – готуйте її за часом: кожні пів кіло м'яса на додаткові пів години при 120 градусах.