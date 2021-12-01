Колишній чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко може знову вийти на титульний бій уже у першій половині 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Промоутер нового володаря трьох поясів (WBA Super, WBO, IBF) Джорджа Камбососа, американець Лу Дібелла, заявив, що поєдинок проти українця є одним з двох пріоритетних для його підопічного.

У коментарі сайту BoxingVoice Лу Дібелла сказав, що готує для австралійця зустріч із українцем або з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом.

"Девіс – один із можливих суперників. Другий кандидат – Ломаченко. Але йому потрібно перемогти Коммі, а це ще під великим питанням. Я був промоутером Річарда, він – страшенно хороший боєць. Переможець цього бою буде варіантом для нас.

Якщо переможе Коммі, то ми розглянемо його. Хоча, безумовно, бій з Ломаченком виглядає масштабнішим через статус Василя у боксі. Також можливий бій із Райаном Гарсією, якщо він повернеться до рингу. У нього все ще більш відоме ім'я, ніж у Девіна Хейні [чемпіона WBC]", – поміркував промоутер .

Промоутер Лу Дібелла. Джерело: stacey verbeek

А ось британський промоутер Хейні, знаменитий Едді Хірн, який веде і справи супертяжа Ентоні Джошуа, наполягає на зустрічі Камбососа саме зі своїм підопічним. Щоправда, 4 грудня Девін має захищати свій титул у бою з Джозефом Діасом.

Варіантів розвитку подій може бути декілька. У будь-якому разі, Ломаченко має 11 грудня розібратися з Коммі, а потім уже прагнути чемпіонського бою.