Травматологи розповіли, як уникнути зимових травм

Прийшла зима, що супроводжується ожеледицею, а отже, як ніколи стає актуальним питання травм. Як їх уникнути, розповіли травматолог-ортопед Костянтин Терновий та кандидат медичних наук лікар-травматолог Артем Катулін, повідомляє Российская газета.

Травма, що найчастіше зустрічається - падіння з висоти власного зростання, яка нерідко призводить до перелому променевої кістки в районі кисті, а також ліктя.

"Коли ми падаємо, ми виставляємо руку, щоб не вдаритися головою чи обличчям. Ось це найчастіший перелом. Також люди похилого віку ламають шийку стегнової кістки... Вони погано бачать, темно, слизько - оступився і впав, руки зайняті пакетами, виставити руки не встигають", - пояснив Терновий.

Щоб уникнути цього, лікар порекомендував носити взуття на протекторній підошві, не відволікатися на телефон, на потенційно слизьких ділянках згинати коліна для кращої амортизації і тримати вільними руки.

Артем Катулін відніс до найпоширеніших травм перелом променевої кістки, коли людина падає, спираючись на руку, а також перелом кісточок, коли підвертається нога.

Як профілактичні заходи він також назвав неслизьке взуття, а літнім пацієнтам порадив не нехтувати додатковою системою опори.