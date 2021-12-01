У США розповіли про уроки кампанії в Афганістані

Директор програми з Азії Міжнародної кризової групи Лорел Міллер під час виступу в комітеті із закордонних справ сенату США представила своє бачення того, які висновки можна зробити, озираючись на 20-річну американську місію в Афганістані. Про це, посилаючись на її промову, пише Ксения Калинкина, ИноTV.

У своєму виступі Міллер зазначила, що з афганської кампанії Штати можуть винести "п'ять ключових уроків" . Перший полягає в тому, що ставитись до зміни режимів слід із великою настороженістю.

Суть другого уроку спікер сформулювала так:

Якщо успіх стратегії залежить від конкретних умов, потрібно бути впевненим у своїй здатності їх створити або контролювати.

Серед обставин, які США не змогли забезпечити, Міллер назвала політику Пакистану, слабкість створеного за підтримки Вашингтона афганського уряду і той факт, що Афганістан був і залишається однією з найбідніших країн у світі, що сильно залежить від зовнішніх ресурсів.

Третій урок аналітик сформулювала так:

"Віддавайте собі звіт у тому, скільки вам невідомо, але гідно оцінюйте і те, що вам відомо, і вносите у свою політику відповідні зміни".

Вона пояснила, що при формуванні політики щодо Афганістану у Вашингтоні довгі роки не керувалися оцінками американського розвідувальноспівтовариства, воліючи виходити з очікувань того, що вони зможуть довести хибність цих оцінок.

Четвертий урок:

"Ставити умови для виділення допомоги неефективно, якщо ваша стратегія залежить від успіху отримувача".

За словами Міллер, у США розуміли, що підтримка "Талібану" в Афганістані зростатиме, поки в країні не вирішаться проблеми, пов'язані з корупцією та політичною роз'єднаністю. Зважаючи на це, Штати намагалися ув'язати надання фінансової допомоги афганському уряду та врегулювання цих труднощів.

Проте повністю позбавити уряд у Кабулі підтримки США не могли, оскільки від успіху цієї структури залежав успіх Вашингтона в республіці. Це, у свою чергу, давало Кабулу можливість впливати на Штати і не мотивувало місцеву владу вживати заходів для вирішення існуючих проблем, заявила експерт.

Заключний, п'ятий урок, який Вашингтон може винести з афганської кампанії, полягає в необхідності "усвідомлювати межі можливостей США утверджувати свою волю там, де таке не є життєво необхідним" , вважає Міллер.

Вона наголосила, що сьогодні вкрай важливо не зневажати вивчення причин провалу США в Афганістані. Аналітик додала, що майбутнє має невизначений характер, тому складно припускати, що Сполучені Штати більше не зіштовхнуться з обставинами, які протягом 20 років спонукали американських лідерів інвестувати величезні кошти до Афганістану.

Міллер також припустила, що з погіршенням гуманітарної та економічної ситуації в Афганістані найближчим часом буде потрібно ухвалення політично важких рішень.