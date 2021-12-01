Гетманцев пояснив, як працюватиме економічний паспорт українця

Влада очікує, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть по $10 тисяч доларів, повідомляє Новое время.

Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року», — відзначив він.

За словами Гетманцева, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.