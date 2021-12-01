Гетманцев пояснив, як працюватиме економічний паспорт українця

Гетманцев пояснив, як працюватиме економічний паспорт українця

Влада очікує, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть по $10 тисяч доларів, повідомляє Новое время.

Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року», — відзначив він.

За словами Гетманцева, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

«В нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроектом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції», — пояснив нардеп.

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