Мітинг ФОПів: протестувальники запалили фаєри

Біля будівлі Верховної Ради триває мітинг ФОПів. Протестувальники виступають на сцені та запалюють фаєри.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Политика Страны".

Протестувальники поки не анонсують перекриття доріг чи ходу центром столиці.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля будівлі Ради на мітинг зібралися ФОПи. Вони вимагають скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів.

За словами організаторів протесту, якщо їхню вимогу не буде виконано, вони почнуть вимагати відправити президента Володимира Зеленського у відставку.