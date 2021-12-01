Лавров прокоментував можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі

Заява президента Білорусії Олександра Лукашенка про можливе розміщення на території країни російської ядерної зброї продиктована безрозсудною політикою Заходу. Про це, посилаючись на голову МЗС РФ Сергія Лаврова, повідомляє "Известия".

Білоруський лідер висловив думку, що подібна пропозиція до Росії надійде в разі, якщо в Польщі з'явиться ядерна зброя країн НАТО.

При цьому, він додав, що Мінськ має план і бойові частини для реакції через маневри НАТО в Прибалтиці.