Україну накриють дощі та сніг: детальний прогноз на 2 грудня

У четвер, 2 грудня частину півночі України накриє снігом, а на заході прогнозують﻿ дощі. При цьому, по всій країні очікується плюсова температура, повідомляє Обозреватель.

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Найтепліше буде на півдні. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується +11…+14 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують +5…+7 градусів вдень та 0…-3 градусів вночі.

У Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій та Хмельницькій областях вдень буде +7…+9 градусів, а вночі – +3…-3.

Київська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Львівська та Івано-Франківська області прогріються до +6…+8 градусів вдень, а вночі температура повітря опуститься до 0…-3.

Найхолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях. Там вдень синоптики прогнозують +4…+6 градусів, а вночі +2…-5.

Сніг у четвер очікується у Сумській та Чернігівській областях, а от у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях йтиме дощ. Вітер прогнозується південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці України, Києві﻿, 2 грудня очікується температура повітря -3...+6 протягом дня та ожеледиця.