Україну накриють дощі та сніг: детальний прогноз на 2 грудня
У четвер, 2 грудня частину півночі України накриє снігом, а на заході прогнозують дощі. При цьому, по всій країні очікується плюсова температура, повідомляє Обозреватель.
Найтепліше буде на півдні. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується +11…+14 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують +5…+7 градусів вдень та 0…-3 градусів вночі.
У Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій та Хмельницькій областях вдень буде +7…+9 градусів, а вночі – +3…-3.
Київська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Волинська, Львівська та Івано-Франківська області прогріються до +6…+8 градусів вдень, а вночі температура повітря опуститься до 0…-3.
Найхолодніше буде у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Закарпатській областях. Там вдень синоптики прогнозують +4…+6 градусів, а вночі +2…-5.
Сніг у четвер очікується у Сумській та Чернігівській областях, а от у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях йтиме дощ. Вітер прогнозується південно-західний, 7-12 м/с.
У столиці України, Києві, 2 грудня очікується температура повітря -3...+6 протягом дня та ожеледиця.