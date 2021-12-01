З завтрашнього дня розмитнити автомобіль можна через "Дія"

З 2 грудня 2021 року українці зможуть розмитнити автомобіль на іноземній реєстрації онлайн за допомогою програми "Дія". Відповідне рішення ще у вересні поточного року ухвалив Кабмін України, повідомляє Today.ua.

У повідомленні уряду йдеться, що розмитнення автомобілів через додаток "Дія" триватиме майже два роки – до 31 грудня 2023 року.

Українці через цей мобільний додаток зможуть подати необхідні для митного оформлення документи, сплатити митний збір (протягом 10 днів) та завершити оформлення в автоматичному режимі.

Слід зазначити, що нарахування митних платежів відбуватиметься автоматично з подальшою можливістю оплатити через додаток "Дія".

Раніше голова Виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що система розмитнення автомобілів на іноземних номерах через додаток "Дія" допоможе подолати корупцію, оскільки у митників відберуть право оцінювати транспортні засоби.