РФ відкинула пропозицію Ердогана про посередництво в питаннях Донбасу
Про посередництво Туреччини в переговорах між Києвом і Москвою не йдеться. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише Телеграм-канал "Політика Країни".
Лавров нагадав про нещодавню заяву Пєскова з цього питання. Прес-секретар президента Росії нагадував тоді, що РФ не є стороною конфлікту.
"Кремль в особі Дмитра Пєскова вже відреагував на цю тираду, сказавши, що ми не є стороною конфлікту. Планується телефонна розмова наших лідерів. Я думаю, ці питання також обговорюватимуться", – сказав Лавров, виступаючи в Раді Федерації.