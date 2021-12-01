РФ відкинула пропозицію Ердогана про посередництво в питаннях Донбасу

Про посередництво Туреччини в переговорах між Києвом і Москвою не йдеться. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Лавров нагадав про нещодавню заяву Пєскова з цього питання. Прес-секретар президента Росії нагадував тоді, що РФ не є стороною конфлікту.