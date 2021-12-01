Правозахисники заявили про нову хвилю обшуків у Білорусі

Правозахисний центр "Вясна" заявив про нову хвилю обшуків по всій Білорусі. Всі вони почалися вранці 1 грудня, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"На даний момент правозахисникам "Вясни" відомо про обшуки в Мозирського правозахисника Володимира Телепуна, в активістів з Вітебська Володимира Кийка і Миколи Качурця, а також кричевського журналіста Сергія Нерівного" , - заявили в організації.

Також повідомляється, що в Мінську масові обшуки проходять від самого ранку, силовики прийшли не менше ніж до 10 громадян. У Гомелі після обшуку, проведеного співробітниками управління фінансових розслідувань, доставили на допит журналістку Ларису Щирякову, проте вона відмовилася давати свідчення проти себе.

У Гродно затримана як свідок "у справі про особисте листування" місцева журналістка Надія Вітіна. Обшуки також проходять у Бресті в Олени Жушми і в Речиці в активіста Олега Карбалевича, у якого вже вилучили техніку, а самого забрали на допит.

За даними правозахисників, обшук також пройшов у Гомельського політика з Об'єднаної громадянської партії Василя Полякова.