"Динамо" чи "Шахтар": комп'ютер оцінив шанси на чемпіонство
Статистичний портал Euro Club Index вважає, що лише "Шахтар", "Динамо" і "Зоря" зберігають математичні шанси на здобуття золотих медалей чемпіонату України з футболу, повідомляє УНІАН.
Комп'ютерна програма не вірить, що "Динамо" зможе захистити чемпіонський титул. Вірогідність тріумфу "Шахтаря" в поточному сезоні чемпіонату України складає 62%. Успіх "Динамо" оцінюється у 37,8%. І лише жалюгідні 0,2% програма поставила на те, що "Зоря" стане чемпіоном України.
Інші клуби, за версією Euro Club Index, втратили навіть математичні шанси на перемогу в УПЛ у нинішньому сезоні.
Програма оцінювала шанси на основі результатів поєдинків за кілька останніх сезонів, а також за допомогою поглибленої статистики та наукових статистичних методів.
УПЛ: перед 17-м туром
- Після 16 турів "Динамо" і "Шахтар" набрали по 41 очку. Кияни попереду за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі йдуть "Дніпро-1" (34 очки), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).
- Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який забив 12 голів.