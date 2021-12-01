Відсьогодні в "Дії" можна змінити місце проживання

З 1 грудня на порталі "Дія" стане доступною послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України.﻿ Про це, посилаючись на очільника Мінцифри України Михайла Федорова, повідомляє УНІАН.

"З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі "Дія" , - повідомив Федоров.

За словами міністра, послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування установ та довгого очікування. Півроку тому змінити місце проживання онлайн вже можна було у Києві, Харкові, Маріуполі, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі та Рівному.

"Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію. Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися" , - зазначив Федоров.

Міністр також додав, що тепер чоловікам не потрібно ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік.