Відсьогодні в "Дії" можна змінити місце проживання
З 1 грудня на порталі "Дія" стане доступною послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Про це, посилаючись на очільника Мінцифри України Михайла Федорова, повідомляє УНІАН.
"З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі "Дія", - повідомив Федоров.
За словами міністра, послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування установ та довгого очікування. Півроку тому змінити місце проживання онлайн вже можна було у Києві, Харкові, Маріуполі, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі та Рівному.
"Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію. Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися", - зазначив Федоров.
Міністр також додав, що тепер чоловікам не потрібно ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік.