Кабмін збільшив у доопрацьованому проекті держбюджету-2022 витрати на оборону

Кабінет міністрів збільшив у доопрацьованому проекті державного бюджету на 2022 рік витрати на національну безпеку та оборону на 3,7 млрд грн, передбачивши для цього 323,138 млрд грн, або 6% ВВП, свідчить версія законопроекту №6000 до другого читання на сайті парламенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"При доопрацюванні законопроекту до другого читання витрати загального фонду на національну безпеку та оборону збільшено на 3,699 млрд грн (з них на оплату праці з нарахуваннями - на 3,535 млрд грн" , - наголошується в пояснювальній записці, оприлюдненій на парламентському сайті у середу).

Згідно з оновленою версією законопроекту, витрати на оборону та безпеку за загальним фондом становитимуть 254 млрд грн, за спецфондом - 12,65 млрд грн.

Зокрема, майже на 2,5 млрд грн збільшено забезпечення діяльності Збройних Сил України.