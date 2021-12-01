Apple випустить оновлений iPhone SE

За прогнозами відомої консалтингової компанії TrendForce, нова версія "бюджетного" смартфона Apple iPhone SE вийде вже у першому кварталі 2022 року. Новинка збереже дизайн попередньої версії, але отримає нове залізо за допомогою стільникового зв'язку п'ятого покоління, повідомляє 3Dnews.

Судячи з колишніх прогнозів, зовні новинка мало чим відрізнятиметься від моделі iPhone SE (2020) — вона отримає той самий дисплей, досить широкі рамки та сенсор Touch ID, інтегрований у кнопку живлення. Хоча раніше ходили чутки про редизайн смартфона, несхоже, що він станеться раніше 2023 року.

При цьому у TrendForce очікують, що iPhone SE (2022) отримає новий чіп. Ймовірно, йдеться про Apple A14 або A15, оскільки інших варіантів з підтримкою 5G в портфоліо Apple відсутні. Ці чіпи застосовується, наприклад, відповідно до iPhone 12 та iPhone 13. Випуск нового iPhone SE стане першою спробою Apple вийти на ринок смартфонів середнього цінового рівня з моделлю, що підтримує зв'язок нового покоління. Нагадаємо, актуальний iPhone SE (2020) оснащений 7-нм A13 Bionic, який підтримує тільки 4G - він використовується в iPhone 11.

Примітно, що дизайн старого iPhone SE 2020 року, за образом якого, як очікується, буде створюватися новий SE, практично дублює оформлення ще більш старої моделі — iPhone 8. З переваг такого дизайну можна назвати лише 4,7-дюймовий дисплей, компактні смартфони аналогічною продуктивністю на ринку сьогодні практично немає.

Названі специфікації загалом відповідають названим відомим маркетинговим аналітиком Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo). Раніше ходили чутки про появу iPhone SE з екраном більшого розміру, але, схоже, він з'явиться не наступного року. У компанії вважають, що новинка буде випущена тиражем 25-30 млн екземплярів.