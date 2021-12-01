Арахамія прокоментував заяву Зеленського про переговори з РФ

Після сьогоднішньої заяви президента Володимира Зеленського про необхідність прямих переговорів з Росією щодо Донбасу в голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запитали про можливі терміни початку діалогу.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

"Реальність цього процесу - це ворожіння на кавовій гущі" , - відповів Арахамія.

При цьому глава фракції СН вважає, що президент зробив правильний і сміливий крок, оскільки люди, які імітують цей процес, "ходять навколо та довкола і ніхто прямих меседжів не дає".

"У нас є тисячі доказів того, що Росія безпосередньо залучена до цієї війни. Що вона з того боку як фінансує, так і інструктує та надсилає ресурси з озброєнням. І це секрет Полішинеля, як кажуть. Ми сторона цієї війни і постраждалі, тому будемо точно називати речі своїми іменами" , - заявив Арахамія.

Нардеп уточнив, що в російському бюджеті є неформальна стаття бюджету від 2 до 3 млрд доларів на рік на підтримку цих територій, що також позначає РФ стороною конфлікту.