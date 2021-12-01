Місячний календар рибалки на грудень 2021 року

Які дні грудня клює риба, а коли клювання немає? Відповіді на ці питання ви зможете знайти у Місячному календарі риболовлі на грудень 2021 року із зазначенням сприятливих та несприятливих днів. За допомогою цього календаря можна спланувати коли краще піти на рибалку цього місяця, а коли не варто висуватись – бо риба не буде клювати в несприятливі дні, повідомляє ProRybu.

У першому зимовому місяці теплолюбні риби остаточно йдуть у сплячку. Харчування у водоймах дедалі менше, тому риба клює на будь-яку приманку. У хижої риби спостерігається постійне клювання. Гарний час для лову миня на черв'яка, живця і блешню. Окунь знаходиться на глибині, а клює на черв'яка або струмка. Спостерігається непогане клювання у плотви. Як снасть використовуйте зимову вудку. Рівень клювання ляща знижується. Головень у грудні поводиться обережно і віддає перевагу тихим місцям. Цього місяця непогано ловиться йорж. Судака і щуку можна вивудити за допомогою блешні. Судак мешкає на глибині та у вирі. Щука віддає перевагу глибині і водиться в гирлах річок.

Найбільш сприятливі дні для риболовлі в грудні 2021, а також найнесприятливіші дні коли на рибалку краще не ходити, бо клювання в той час немає.