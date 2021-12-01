BMW анонсовано флагманський електромобіль i7

Німецька компанія BMW опублікувала першу інформацію про флагман сімейства електромобілів бренду. Седан i7 проходить серію виснажливих тестів у суворих зимових умовах на дорогах Швеції, повідомляє Обозреватель.

Новинка повинна скласти конкуренцію Mercedes-Benz EQS, який дебютував у квітні цього року. Не обійшлося і без традиційного для суперників тролінгу. У Мюнхені назвали свою новинку "першим у світі повністю електричним седаном люкс класу", тоді як конкуренти зі Штутгарта на презентації своєї моделі позначили її як "перший у світі електромобіль люкс класу".

Седан i7 проходить серію виснажливих тестів у суворих зимових умовах на дорогах Швеції. Джерело: BMW

Уважний читач може заперечити, що на ринку є електроседани Audi e-tron GT, Porsche Taycan та Lucid Air, але вони відчутно менші за розмірами як ліфтбека Mercedes-Benz (5216 мм), так і BMW i7, довжина якого також перевищуватиме 5 м.

Автомобіль має класичний триоб'ємний кузов з довгим капотом та великою колісною базою. Джерело: BMW

Автомобіль має класичний триоб'ємний кузов з довгим капотом та великою колісною базою. Цим він буде багато в чому схожий на BMW 7-Series нового покоління. Навіть під глибоким камуфляжем видно, що фірмові "ніздрі" облицювання радіатора будуть набагато скромнішими за розмірами, що принесе чимало радості шанувальникам бренду.

BMW i7 отримає систему технології BMW Drive п'ятого покоління, яка вже використовується на моделі iX. Джерело: BMW

BMW i7 отримає систему технології BMW Drive п'ятого покоління, яка вже використовується на моделі iX. Єдині технічні характеристики, якими компанія поділилася – середня витрата електроенергії за циклом WLTP – 22,5-19,5 кВтг/100 км пробігу, виходячи з умов тестів. Для порівняння, у Mercedes-Benz EQS 450+ аналогічний показник знаходиться в діапазоні 19,8-15,8 кВтг/100 км.

Світову прем'єру флагманського електричного седана BMW i7 заплановано на наступний рік.