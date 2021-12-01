Валютний ринок середи: хід торгів

У перший день грудня на міжбанківському валютному ринку зберігається підвищений попит на іноземну валюту як з боку імпортерів енергоносіїв, так і компаній-нерезидентів, які традиційно на початку місяця конвертують отримані дивіденди.

Крім того, сьогодні Міністерство фінансів виплачує 14 млрд гривень за ОВДП, що закінчилися, плюс купонні відсотки. Частина цієї суми намічена для конвертації у валюту, і очікування цього тисне на ринок. Національний банк уже вийшов з інтервенцією на продаж на рівні 27,29 гривень (на 4 копійки нижче за вчорашній рівень, який він захищав). На момент написання статті регулятор ще не продав ні долара, але готовий це зробити, якщо знадобиться.

Слідом безготівковим знову зростає і готівковий долар. Вранці оптові обмінники Києва почали продавати готівкового «американця» по 27,20-27,22 гривні, але вже до обіду цінник зріс до 27,28 гривні. Попит на готівкову валюту зберігається на високому рівні.

Євро на FOREX у першій половині дня здійснює різкі рухи між рівнями 1,1303 та 1,1359 долара. Після вчорашнього різкого падіння, викликаного виступом глави ФРС США Джерома Пауелла, і відновленням майже до вихідного рівня інвестори у світі ніяк не можуть зрозуміти, що робити: продавати його або ж купувати. Готівковий євро сьогодні торгує у широкому діапазоні 30,75-30,85 гривень; ціна євровалюти сьогодні більше орієнтується на поведінку долара в Україні, ніж на FOREX.

Російський рубль вранці середи виріс до 73,70 рублів за долар; на цьому рівні зміцнення російської валюти загальмувалося. Рубль зростає другий день поспіль після заяви глави Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної про те, що планується різке підвищення ставки ЦБР – одразу на 100 базисних пунктів – на найближчому засіданні правління 17 грудня. У столиці готівковий рубль другий день поспіль продають по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.