Гаджети із сенсорними дисплеями провокують біль у спині

Американські вчені виявили, що сучасні гаджети здатні спровокувати болі в спині, вкрай негативно впливаючи на стан здоров'я хребта, повідомляє Menslife.

Експерти з Університету Північного Іллінойсу провели низку досліджень, результати яких показали не дуже втішну картину. Як виявилося, надмірне захоплення сучасними гаджетами не тільки загальний негативний вплив на організм людини, але також шкодить хребту. Плюс до всього, планшети та смартфони часто провокують появу болю у спині.

Якщо вірити словами дослідників, найбільшу шкоду організму людини завдають гаджети із сенсорними екранами та тачскринами.

Це пов'язано з тим, що під час набору тексту на такому екрані людині необхідно періодично напружувати пальці та ключові м'язи. Через деякий час у користувача виникають неприємні болючі відчуття, які локалізуються в спині та області шиї.

Фахівці зі США наголосили, що звичайну комп'ютерну клавіатуру не варто зараховувати до "шкідників" людського здоров'я, адже її використання, на відміну від смартфонів та планшетів, не призводить до неприємних наслідків. А тому, щоб уникнути болів у шиї та спині, вчені радять по можливості підключати до гаджета зовнішню клавіатуру – м'які натискання на кнопки допоможуть хребту позбутися неприродної напруги.