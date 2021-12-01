ФОПи розпочали марш центром Києва

ФОПи, які з самого ранку протестували під будівлею Верховної Ради, розпочали марш центром Києва.

Про це повідомляє "Политика Страны".

Вони пройдуть вулицею Хрещатик до Офісу президента, звідки й попрямують назад до Ради, де їхній протест закінчиться.

Люди йдуть проїжджою частиною, займаючи один бік руху.

Як повідомляє Андрій Павловський, на Майдані біля наметів ФОПів запалили димові шашки, коли підприємці проходили повз. Рух Хрещатиком перекритий у бік Бессарабки.

ФОПи йдуть центральною вулицею Києва під пісню "Нас б'ють, ми літаємо" у виконанні 95-го кварталу.