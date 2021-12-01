НБУ випустив три нові монети на честь військових
Нацбанк уже з 1 грудня вводить 3 пам'ятні монети – "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла" номіналом 5 грн, а також "Збройні Сили України" та "Сухопутні війська Збройних Сил України" номіналом 10 грн. Перша присвячена одній з визначних пам'яток міста Львова, повідомляє Обозреватель.
Монета "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла"
Монета виготовлена із нейзильберу, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 35 тис. штук.
"Ця одягнена в барокові шати споруда, що прикрашає історичну частину міста Лева, – найбільший львівський храм, який пережив різні часи, у певні періоди історії виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища, а у 2011 році знову відкрив двері для вірян", – йдеться у описі.
Відзначається, що під час російсько-українського військового конфлікту на Сході України львівський храм став музеєм та волонтерським центром. На аверсі монети розміщено:
- малий Державний Герб, під яким напис "Україна";
- фрагмент інтер'єру центрального нефа, внизу на дзеркальному фоні номінал монети та рік карбування – "5/гривень/2021;
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі монети зображено:
- фасад будівлі храму;
- вгорі зліва – лев та напис "Львів";
- написи: "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла" (напівколо ліворуч).
Пам'ятна монета "Збройні сили України"
Номінал монети – 10 грн. Це спеціальний випуск, присвячений військам України, на які покладаються завдання щодо оборони країни, захисту суверенітету.
Монета виготовлена із сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн. На аверсі монети розміщено:
- вгорі – напис "Україна" (півколо);
- у центрі на дзеркальному фоні – емблема ЗСУ;
- зліва – малий Державний Герб;
- під емблемою: рік карбування монети – 2021 та номінал – "Десять гривень" (півколо);
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі монети зображено:
- військові відзнаки: загальновійськовий беретний знак, беретний знак Десантно-штурмових військ, беретний знак Військово-морських сил, беретний знак Сил спецоперацій, беретний знак Повітряних сил ЗСУ;
- написи: "Збройні/сили/України".
Пам'ятна монета спеціального випуску "Сухопутні війська Збройних Сил України"
"Монета присвячена військам, що є основою та головним носієм бойової могутності ЗСУ. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами своїх функцій як у мирний, так і воєнний час", – йдеться в повідомленні НБУ.
Монета виготовлена із сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн штук. На аверсі монети розміщено:
- вгорі – напис "Україна" (півколо);
- у центрі – емблема сухопутних військ ЗСУ;
- зліва – малий Державний Герб;
- праворуч – нарукавний знак сухопутних військ ЗСУ;
- під емблемою: рік карбування монети – 2021 та номінал – "Десять гривень" (півколом);
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі монети зображено:
- український воїн зі зброєю;
- стилізована композиція: на тлі камуфляжу військова техніка;
- напис: "Сухопутні війська ЗСУ".
"Вказані пам'ятні монети є дійсним платіжним засобом України та обов'язкові до прийому без будь-яких обмежень щодо їхньої номінальної вартості до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. Пам'ятні монети реалізовуватимуться банками-дистриб'юторами", – підсумували у Національному банку.