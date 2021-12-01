НБУ випустив три нові монети на честь військових

Нацбанк уже з 1 грудня вводить 3 пам'ятні монети – "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла" номіналом 5 грн, а також "Збройні Сили України" та "Сухопутні війська Збройних Сил України" номіналом 10 грн. Перша присвячена одній з визначних пам'яток міста Львова, повідомляє Обозреватель.

Монета "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла"

Монета виготовлена ​​із нейзильберу, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 35 тис. штук.

Монета "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла". Джерело: НБУ

"Ця одягнена в барокові шати споруда, що прикрашає історичну частину міста Лева, – найбільший львівський храм, який пережив різні часи, у певні періоди історії виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища, а у 2011 році знову відкрив двері для вірян" , – йдеться у описі.

Відзначається, що під час російсько-українського військового конфлікту на Сході України львівський храм став музеєм та волонтерським центром. На аверсі монети розміщено:

малий Державний Герб, під яким напис "Україна";

фрагмент інтер'єру центрального нефа, внизу на дзеркальному фоні номінал монети та рік карбування – "5/гривень/2021;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображено:

фасад будівлі храму;

вгорі зліва – лев та напис "Львів";

написи: "Гарнізонний храм святих апостолів Петра та Павла" (напівколо ліворуч).

Монета номіналом 5 гривень. Джерело: НБУ

Пам'ятна монета "Збройні сили України"

Номінал монети – 10 грн. Це спеціальний випуск, присвячений військам України, на які покладаються завдання щодо оборони країни, захисту суверенітету.

Монета "Збройні сили України". Джерело: НБУ

Монета виготовлена ​​із сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн. На аверсі монети розміщено:

вгорі – напис "Україна" (півколо);

у центрі на дзеркальному фоні – емблема ЗСУ;

зліва – малий Державний Герб;

під емблемою: рік карбування монети – 2021 та номінал – "Десять гривень" (півколо);

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображено:

військові відзнаки: загальновійськовий беретний знак, беретний знак Десантно-штурмових військ, беретний знак Військово-морських сил, беретний знак Сил спецоперацій, беретний знак Повітряних сил ЗСУ;

написи: "Збройні/сили/України".

Монета номіналом 10 грн. Джерело: НБУ

Пам'ятна монета спеціального випуску "Сухопутні війська Збройних Сил України"

"Монета присвячена військам, що є основою та головним носієм бойової могутності ЗСУ. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами своїх функцій як у мирний, так і воєнний час" , – йдеться в повідомленні НБУ.

Монета "Сухопутні війська Збройних Сил України". Джерело: НБУ

Монета виготовлена ​​із сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Маса – 12,4 г, діаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн штук. На аверсі монети розміщено:

вгорі – напис "Україна" (півколо);

у центрі – емблема сухопутних військ ЗСУ;

зліва – малий Державний Герб;

праворуч – нарукавний знак сухопутних військ ЗСУ;

під емблемою: рік карбування монети – 2021 та номінал – "Десять гривень" (півколом);

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображено:

український воїн зі зброєю;

стилізована композиція: на тлі камуфляжу військова техніка;

напис: "Сухопутні війська ЗСУ".

Монета номіналом 10 гривень. Джерело: НБУ