Одна з європейських збірних хоче переманити Луческу
Федерація футболу Румунії розглядає головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу на посаду керманича збірної Румунії, повідомляє УНІАН.
Джерело зазначає, що вже сформований шорт-лист з тренерів, які потенційно можуть очолити національну команду Румунії. Луческу - перший кандидат зі списку, якого прагнуть запросити на цю посаду.
Зауважимо, що тренер Мірел Редой покинув збірну Румунії після того, як не виконав завдання потрапити на чемпіонат світу-2022. Тепер команда шукає нового тренера.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-оф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- Контракт 76-річного румуна з "Динамо" чинний до 2024 року.