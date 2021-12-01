Одна з європейських збірних хоче переманити Луческу

Федерація футболу Румунії розглядає головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу на посаду керманича збірної Румунії, повідомляє УНІАН.

Джерело зазначає, що вже сформований шорт-лист з тренерів, які потенційно можуть очолити національну команду Румунії. Луческу - перший кандидат зі списку, якого прагнуть запросити на цю посаду.

Зауважимо, що тренер Мірел Редой покинув збірну Румунії після того, як не виконав завдання потрапити на чемпіонат світу-2022. Тепер команда шукає нового тренера.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"