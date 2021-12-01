ЦБ Туреччини проводить валютні інтервенції через падіння ліри

Центробанк Туреччини заявив у середу про проведення прямих валютних інтервенцій на тлі рекордного падіння турецької ліри, повідомляє Прайм.

Курс турецької валюти вранці в середу падав на тлі очікуваного в середині грудня нового зниження ставки центробанком Туреччини, ліра вкотре оновила історичний мінімум - 13,71.

"Через нездорове ціноутворення, яке спостерігається щодо валютних курсів, здійснюється безпосереднє втручання у продаж (валюти) на ринку", - повідомив регулятор.

Турецька валюта подешевшала протягом року більш ніж на 45%, а 23 листопада поставила новий антирекорд, впавши на 16%. Таке різке падіння ліри за добу є максимальним протягом останніх 20 років. Воно відбулося після того, як 18 листопада центробанк Туреччини ухвалив рішення знизити облікову ставку до 15% з 16%, після чого президент Туреччини Тайіп Ердоган у телезверненні знову висловився за зниження облікової ставки, стверджуючи, що це призведе до зниження інфляції.

Раніше лідери основних опозиційних партій Туреччини звинуватили Ердогана у некомпетентності та закликали провести дострокові вибори на тлі рекордного падіння курсу ліри. Турецький лідер відкинув цей заклик, заявивши, що президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться, як і було заплановано, у червні 2023 року.