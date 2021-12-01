Путіна цікавить лише капітуляція України - Турчинов

Президент РФ Володимир Путін зацікавлений виключно у капітуляції України, і розмова з ним президента України Володимира Зеленського може бути лише на цю тему, переконаний в. о. президента України та голова Верховної Ради у 2014 році, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми знову чуємо заяви про переговори з Путіним, але останні дії Путіна, зокрема й оприлюднення ним документів, пов'язаних із листуванням із нашими партнерами, з Францією, Німеччиною, що було пов'язано з "нормандським форматом", Мінськими переговорами, свідчать про так званий дипломатичний демарш.

Путін демонструє, що він не готовий на дипломатичному рівні домовлятися про ситуацію з безпекою, шукати формат миру. Путіна цікавить, і він це демонструє всіма своїми діями, виключно капітуляція України, і розмова Зеленського з Путіним може бути лише навколо цього" , - сказав Турчинов на Київському безпековому форумі в Києві у середу.

Він наголосив, що це серйозна небезпека.

За словами Турчинова, такі переговори ставлять Україну у дуже незручне становище.

"По-перше, це перекреслює напрацювання міжнародних форматів тиску на Росію, зокрема і "нормандського формату", інших форматів" , - зазначив він.