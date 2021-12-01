Scania повідомила про плани з електрифікації своїх авто

Сьогодні близько чверті глобальних викидів СО2 посідає транспорт, тому провідні виробники комерційних автомобілів активно працюють над новими екологічно чистими машинами. Наприклад, компанія Scania вже освоїла виробництво електричних вантажівок та автобусів, які можуть проїхати без підзарядки до 250 км з подальшим збільшенням до 500 км, повідомляє Автоцентр.

Що ж до акумуляторної вантажівки (BEV) повною масою 29 т для міських перевезень, то сьогодні на її зарядку потрібно всього 90 хвилин. Якщо говорити про гібридну модель (BHEV), що заряджається, з аналогічною повною масою, то ця машина може проїхати виключно на електротязі до 60 км.

У зв'язку з глобальним потеплінням Scania підписала зобов'язання повністю досягти нульового рівня СО2 до 2040 року. Тим часом компанія представила дорожню карту електрифікації до 2025 року.

Так, у 2022 році на ринок вийде 36-тонна вантажівка PHEV із запасом ходу на електротязі 60 км, час зарядки якої скоротиться до 30 хвилин. На 2023 заплановано появу більш важких акумуляторних машин BEV для регіональних перевезень. Вони будуть здатні працювати протягом чотирьох годин при повній масі 40 т і трьох годин при 60-тонному навантаженні. У 2024 році дебютують електричні магістральні тягачі, які зможуть заряджатися лише за 45 хвилин під час обов'язкових зупинок для відпочинку водіїв. Такі автомобілі зможуть працювати від 4 до 4,5 години, залежно від повної маси автопоїзда – 40 або 60 тонн.

І нарешті до 2025 року Scania поставила завдання електрифікувати машини для будівництва та лісовози, довівши частку продажів екологічно чистих автомобілів до 10% від загального обсягу реалізації. І все це для того, щоб ще через п'ять років взагалі довести цей показник до 50%.