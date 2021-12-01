Впроваджувати санкції проти РФ треба вже зараз - Порошенко
Європейський Союз та США мають призначити представників, які займатимуться терміновою розробкою списку санкцій проти Росії, вважає лідер партії "Європейська солідарність", президент України у 2014-2019 роках Петро Порошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"ЄС, США мають призначити кожен нового представника, який займатиметься терміновою розробкою списку санкцій, одні - треба ухвалити вже зараз, а інші - санкції для Путіна, тоді, коли він зважиться на другий етап агресії", - сказав Порошенко на Київському безпековому форумі в Києві у середу.
Він наголосив, що у Москві не має бути жодних ілюзій щодо впровадження санкцій.
"Впроваджувати санкції треба вже і зараз, і ціна агресії для Путіна, зокрема через санкційний механізм, має стати непомірною та нестерпною. Щонайменше Захід має точно продемонструвати, що станеться у разі розширення агресії", - зазначив екс-президент.