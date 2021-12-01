Точка неповернення: Кулеба про визнання Білоруссю Криму російським
Потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим російським буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо відповідним чином, тому що для нас Крим – це не поле для компромісів", – сказав Кулеба журналістам у Ризі у середу.
Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.
"Ми вже розподілили серйозні ресурси на наш північний кордон із Білоруссю. По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", – зазначив Кулеба.