Точка неповернення: Кулеба про визнання Білоруссю Криму російським

Потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим російським буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо відповідним чином, тому що для нас Крим – це не поле для компромісів", – сказав Кулеба журналістам у Ризі у середу.

Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.